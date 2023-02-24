Артемий Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ларион Романович

Мать: Прасковья Леонтьевна

Смерть
1839
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