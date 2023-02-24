Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Артемий Ларионович
Артемий Ларионович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
1839
Пол
Мужской
Отец
Ларион Романович
1809 г.р.
Мать
Прасковья Леонтьевна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Ларион Романович
Мать:
Прасковья Леонтьевна
Смерть
1839
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия