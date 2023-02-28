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Ляхова Прасковья Тарасова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Тарасов (однодворец) Георгий Феоктистович

Мать: Тарасова Мария Кислинская

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.10.1901

Муж: Ляхов (однодворец) Александр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Ляхов (однодворец) Григорий Александрович

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Александр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1905

Дочь: Степанида Александровна

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Александр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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