Ляхова Прасковья Тарасова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
12.10.1901
Рождение ребёнка
25.01.1904
Сын: Ляхов (однодворец) Григорий Александрович
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1905
Дочь: Степанида Александровна
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно