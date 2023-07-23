Кунин Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунин Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 или 1803

Дата смерти

13.06.1854

Пол

Мужской

Отец

1780 или 1783 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
1802 или 1803

Отец: Кунин Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кунин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кунина Параскева

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Кунина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Кунина Параскева

Рождение ребёнка
Около 21.04.1835

Сын: Кунин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кунина Параскева

Смерть
13.06.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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