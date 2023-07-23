Кунин Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 или 1803
Дата смерти13.06.1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 или 1803
Отец: Кунин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Кунина Параскева
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Кунина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Кунина Параскева
Рождение ребёнка
Около 21.04.1835
Мать ребёнка: Кунина Параскева
Смерть
13.06.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область