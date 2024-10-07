Суховская (Долгая) Марья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховская (Долгая) Марья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

05.04.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.05.1807 ст.

Муж: Суховский Никифор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Суховская) Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Суховский Никифор Леонтьевич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Суховская) Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Суховский Никифор Леонтьевич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Суховский Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Суховский Никифор Леонтьевич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Суховский Кирилл Никифорович

Отец ребёнка: Суховский Никифор Леонтьевич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
05.04.1870 ст.
Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.25. Д. 20, Л.1605.

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