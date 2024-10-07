Суховская (Долгая) Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти05.04.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.05.1807 ст.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Суховская) Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Суховский Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Суховская) Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Суховский Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Суховский Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Суховский Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Суховский Кирилл Никифорович
Отец ребёнка: Суховский Никифор Леонтьевич
Смерть
05.04.1870 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 20, Л.1605.