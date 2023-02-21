Кривошейцев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошейцев Андрей Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кривошейцев Тимофей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно