Кривошейцев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейцев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошейцев Андрей Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кривошейцев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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