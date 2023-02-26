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Орехов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1896 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Орехов Григорий Яковлевич

Мать: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Военная награда
26.03.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
25.10.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
08.03.1944
Орден Красной Звезды
Военная служба
1944
сержант
Смерть
Неизвестно
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