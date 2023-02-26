Орехов Михаил Григорьевич
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Орехов Григорий Яковлевич
Мать: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Военная награда
26.03.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
25.10.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
08.03.1944
Орден Красной Звезды
Военная служба
1944
сержант
Смерть
Неизвестно