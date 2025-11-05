Салтыкова (Безобразова) Наталья Александровна 26.12.1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Салтыкова (Безобразова) Наталья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.12.1822

умерла 20.11.1895

Супруги
Салтыков Сергей Сергеевич06.12.1819 г.р.
Дети
Салтыков Александр Сергеевич17.09.1847 г.р.
Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна20.03.1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1846

Муж: Салтыков Сергей Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 124. — Д. 686. — С. 1177. Метрические книги Симеоновской церкви.

Рождение ребёнка
17.09.1847

Сын: Салтыков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Салтыков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
20.03.1849

Дочь: Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Салтыков Сергей Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
25.03.1852

Сын: Салтыков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Салтыков Сергей Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
20.11.1895

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