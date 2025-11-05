Салтыкова (Безобразова) Наталья Александровна
женский, родилась 26.12.1822
умерла 20.11.1895
Супруги
Салтыков Сергей Сергеевич06.12.1819 г.р.
Дети
Салтыков Александр Сергеевич17.09.1847 г.р.
Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна20.03.1849 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1846
Рождение ребёнка
17.09.1847
Сын: Салтыков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Салтыков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
20.03.1849
Дочь: Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Салтыков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.03.1852
Сын: Салтыков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Салтыков Сергей Сергеевич
Смерть
20.11.1895