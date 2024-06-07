Тетерина Александра Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетерин Ермил Савич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Тетерина Параскева Ермиловна
Отец ребёнка: Тетерин Ермил Савич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Тетерина Татьяна Ермиловна
Отец ребёнка: Тетерин Ермил Савич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Тетерин Ермил Савич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тетерин Ермил Савич
Смерть
Неизвестно