Тетерина Александра Лаврентьевна 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тетерина Александра Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетерин Ермил Савич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Тетерина Параскева Ермиловна

Отец ребёнка: Тетерин Ермил Савич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Тетерина Татьяна Ермиловна

Отец ребёнка: Тетерин Ермил Савич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тетерин Петр Ермилович

Отец ребёнка: Тетерин Ермил Савич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Тетерин Иван Ермилович

Отец ребёнка: Тетерин Ермил Савич

Смерть
Неизвестно

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