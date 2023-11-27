Белевикина (Часовникова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белевикина (Часовникова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Часовников Андрей Дмитриевич

Мать: Часовникова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белевикин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белевикин Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Белевикин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белевикин Николай Леонидович

Отец ребёнка: Белевикин Леонид Николаевич

Смерть
Неизвестно
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