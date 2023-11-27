Белевикина (Часовникова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белевикин Юрий Леонидович
Отец ребёнка: Белевикин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белевикин Николай Леонидович
Отец ребёнка: Белевикин Леонид Николаевич
Смерть
Неизвестно