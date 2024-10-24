Petipa (Morel-Grasseau) Victorine
Место рожденияLyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Дата рождения1794
Дата смертиОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1815
Муж: Петипа Жан-Антуан
Бракосочетание с: Victorine MAUREL
Рождение ребёнка
22.12.1815
Сын: Petipa Joseph Lucien
Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан
Рождение ребёнка
18.12.1816
Дочь: (Petipa) Elisabeth Marianne
Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан
Рождение ребёнка
11.03.1818
Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан
Рождение ребёнка
24.05.1820
Сын: Petipa Jean Claude Tonnerre
Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан
Рождение ребёнка
10.07.1824
Дочь: (Petipa) Aimée Victorine
Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан
Смерть
Около 1860
Похороны
09.10.1860