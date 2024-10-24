Petipa (Morel-Grasseau) Victorine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPetipa (Morel-Grasseau) Victorine

Petipa (Morel-Grasseau) Victorine

avatar

Место рождения

Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Дата рождения

1794

Дата смерти

Около 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1815

Муж: Петипа Жан-Антуан

Бракосочетание с: Victorine MAUREL
Рождение ребёнка
22.12.1815

Сын: Petipa Joseph Lucien

Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан

Рождение ребёнка
18.12.1816

Дочь: (Petipa) Elisabeth Marianne

Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан

Рождение ребёнка
11.03.1818

Сын: Петипа Мариус Иванович

Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан

Рождение ребёнка
24.05.1820

Сын: Petipa Jean Claude Tonnerre

Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан

Рождение ребёнка
10.07.1824

Дочь: (Petipa) Aimée Victorine

Отец ребёнка: Петипа Жан-Антуан

Смерть
Около 1860
Похороны
09.10.1860

Мы используем куки для улучшения работы сайта.