Перехватова (Мошкова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова (Мошкова) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мошковъ Федоръ

Мать: Мошкова Агрипина

Рождение ребёнка
1887

Сын: Перехватовъ Георгий (Егоръ)

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Рождение ребёнка
21.09.1891

Дочь: Юшина Ефросинья

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1893

Сын: Перехватовъ Иванъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1895

Дочь: Перехватова Кувшинова Евдокия

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1898

Сын: Перехватовъ Петръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1902

Сын: Перехватовъ Гаврила

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1905

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1907

Дочь: Перехватова Ксения

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Перехватовъ Константинъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1916

Муж: Долматовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1916

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Долматовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перехватовъ Григорий

Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перехватовъ Никандръ

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