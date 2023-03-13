Перехватова (Мошкова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Мошковъ Федоръ
Мать: Мошкова Агрипина
Сын: Перехватовъ Георгий (Егоръ)
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Дочь: Юшина Ефросинья
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Сын: Перехватовъ Иванъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Дочь: Перехватова Кувшинова Евдокия
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Сын: Перехватовъ Петръ
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Сын: Перехватовъ Гаврила
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Дочь: Перехватова Ксения
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Муж: Долматовъ Андрей
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Долматовъ Андрей
Сын: Перехватовъ Григорий
Отец ребёнка: Перехватовъ Никандръ
Муж: Перехватовъ Никандръ