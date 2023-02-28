Соколова (Старкова) Пелагия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Старкова) Пелагия Никитична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Старков Никита Козмич

Мать: Старкова Ульяна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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