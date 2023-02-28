Соколова (Старкова) Пелагия Никитична
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Старков Никита Козмич
Крещение
20.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно