Базова Наталья Беляева
Место рождения
Дата рождения21.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1876
Бракосочетание
14.?.1895
Муж: Базов Петр Захарович
Рождение ребёнка
05.08.1896
Отец ребёнка: Базов Петр Захарович
Рождение ребёнка
13.12.1897
Отец ребёнка: Базов Петр Захарович
Рождение ребёнка
22.05.1900
Дочь: Федора Петровна
Отец ребёнка: Базов Петр Захарович
Рождение ребёнка
11.02.1902
Сын: Базов Павел Петрович
Отец ребёнка: Базов Петр Захарович
Рождение ребёнка
22.04.1909
Отец ребёнка: Базов Петр Захарович
Рождение ребёнка
01.08.1914
Сын: Базов Антон Петрович
Отец ребёнка: Базов Петр Захарович
Рождение ребёнка
20.04.1916
Отец ребёнка: Базов Петр Захарович
Смерть
Неизвестно