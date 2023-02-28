Базова Наталья Беляева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базова Наталья Беляева

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1876

Отец: Беляев Зиновий Авдеевич

Мать: Беляева Елизавета Платоновна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1895

Муж: Базов Петр Захарович

Рождение ребёнка
05.08.1896

Сын: Базов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Базов Петр Захарович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1897

Сын: Базов Николай Петрович

Отец ребёнка: Базов Петр Захарович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1900

Дочь: Федора Петровна

Отец ребёнка: Базов Петр Захарович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1902

Сын: Базов Павел Петрович

Отец ребёнка: Базов Петр Захарович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1909

Сын: Базов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Базов Петр Захарович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Базов Антон Петрович

Отец ребёнка: Базов Петр Захарович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Базов Василий Петрович

Отец ребёнка: Базов Петр Захарович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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