Беляева Елизавета Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Елизавета Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

29.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Беляев Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1874

Сын: Беляев Матвей Зиновьевич

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: Базова Наталья Беляева

Отец ребёнка: Беляев Зиновий Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Зиновий Авдеевич

Смерть
29.09.1885
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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