Беляева Елизавета Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти29.09.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Авдеевич
Рождение ребёнка
30.10.1871
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Авдеевич
Рождение ребёнка
30.07.1874
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Авдеевич
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: Базова Наталья Беляева
Отец ребёнка: Беляев Зиновий Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1885
Причина смерти: чахотка