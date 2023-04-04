Стырикович Адольф
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Стырикович (Всоцкая) Елизавета НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Стырикович Михаил16.11.1902 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1902
Сын: Стырикович Михаил
Мать ребёнка: Стырикович (Всоцкая) Елизавета Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно