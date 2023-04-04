Стырикович Адольф Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Стырикович Адольф

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Стырикович (Всоцкая) Елизавета НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Стырикович Михаил16.11.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стырикович (Всоцкая) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
16.11.1902

Сын: Стырикович Михаил

Мать ребёнка: Стырикович (Всоцкая) Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.