Брюханов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Брюханов Семен Иевлевич
Мать: не указана
Место жительства
1782
https://proza.ru/2021/03/21/232
Рождение ребёнка
1803
Сын: Брюханов Аввакум Иванович
Мать ребёнка: не указана
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=269623413&attributeId=2097&serial=269738639&group=1243&ext=.pdf Ф.592 Оп.1 Д.1499 Изображение №: 252
Место жительства
1822
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=51203431&attributeId=2097&serial=51203476&group=1243&ext=.pdf Ф.819 Оп.1 Д.151 Изображение №: 28
Смерть
Неизвестно