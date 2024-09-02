Брюханов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханов Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Брюханов Семен Иевлевич

Мать: не указана

Место жительства
1782
Шиткино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://proza.ru/2021/03/21/232
Рождение ребёнка
1803

Сын: Брюханов Аввакум Иванович

Мать ребёнка: не указана

https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=269623413&attributeId=2097&serial=269738639&group=1243&ext=.pdf Ф.592 Оп.1 Д.1499 Изображение №: 252
Место жительства
1822
Шиткино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=51203431&attributeId=2097&serial=51203476&group=1243&ext=.pdf Ф.819 Оп.1 Д.151 Изображение №: 28
Смерть
Неизвестно

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