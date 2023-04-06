Шелудянкин Матвей Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.
Дочь: Провалова Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Шелудянкина Иустина Петровна
Восприемники: Андрей Петрович Минеев крестьянин Анастасия Тихоновна Прохорова крестьянская жена ГАУО: 134-39-225
Смерть
Неизвестно