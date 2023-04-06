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Шелудянкин Матвей Тихонович

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1914 ст.

Дочь: Провалова Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Шелудянкина Иустина Петровна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемники: Андрей Петрович Минеев крестьянин Анастасия Тихоновна Прохорова крестьянская жена ГАУО: 134-39-225
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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