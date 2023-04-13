Рыкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1891
Дочь: Апухтина Елизавета Мефодиевна
Отец ребёнка: Рыков Мефодий Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1893
Отец ребёнка: Рыков Мефодий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно