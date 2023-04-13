Рыкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1891

Дочь: Апухтина Елизавета Мефодиевна

Отец ребёнка: Рыков Мефодий Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Рыков Андрей Мефодьевич

Отец ребёнка: Рыков Мефодий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Мефодий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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