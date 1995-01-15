Карпов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения23.12.1939
Дата смерти15.01.1995
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1939
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.01.1995
Похороны
Около 17.01.1995
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область