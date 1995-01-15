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Карпов Александр Александрович

Место рождения

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.12.1939

Дата смерти

15.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1939

Отец: Карпов Александр Иванович

Мать: Карпова (Маркушина) Ольга Васильевна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
15.01.1995
Похороны
Около 17.01.1995
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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