Заделкина (Валанкина) Агнея Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаделкина (Валанкина) Агнея Макарова

Заделкина (Валанкина) Агнея Макарова

Место рождения

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1888 ст.

Отец: Валанкин Макарий Николаевич

Мать: Валанкина Елена (Соломия) Васильева

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Багряж крестьянин Макарий Николаев и законная жена его Соломония Васильевна,оба православные
Крещение
21.01.1888 ст.
Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Того же села крестьянин Стефан Васильев и крестьянина Ильи Николаева дочь девица Анастасия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.