Заделкина (Валанкина) Агнея Макарова
Место рождения
Дата рождения20.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1888 ст.
Села Багряж крестьянин Макарий Николаев и законная жена его Соломония Васильевна,оба православные
Крещение
21.01.1888 ст.
Восприемники: Того же села крестьянин Стефан Васильев и крестьянина Ильи Николаева дочь девица Анастасия
Смерть
Неизвестно