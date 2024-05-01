Хорошилова (Голобокова) ? Трофимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорошилова (Голобокова) ? Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голобоков Трофим Филиппович

Мать: Голобокова (Голобокова) Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошилов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошилов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошилов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно

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