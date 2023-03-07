Гудомарова (Серкова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомарова (Серкова) Агафья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.04.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1873

Отец: Серковъ Николай

Мать: Серкова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1902

Муж: Гудомаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1903

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1904

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1907

Дочь: Гудомарова Анастасия

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Гудомаровъ Леонтий

Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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