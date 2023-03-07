Гудомарова (Серкова) Агафья
Место рождения
Дата рождения02.04.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1873
Отец: Серковъ Николай
Мать: Серкова Лукерья
Бракосочетание
23.01.1902
Муж: Гудомаровъ Николай
Рождение ребёнка
11.02.1903
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай
Рождение ребёнка
21.11.1904
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай
Рождение ребёнка
06.04.1907
Дочь: Гудомарова Анастасия
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай
Рождение ребёнка
04.07.1911
Сын: Гудомаровъ Леонтий
Отец ребёнка: Гудомаровъ Николай