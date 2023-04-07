Степенков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степенков Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Степенков Афанасий

Мать ребёнка: Степенкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степенков Иван

Мать ребёнка: Степенкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степенков Роман

Мать ребёнка: Степенкова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степенкова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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