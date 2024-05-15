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Безсонов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.?.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.?.1845

Отец: Безсонов Иван Васильевич

Мать: Безсонова Александра Алексеева

Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна

Рождение ребёнка
23.01.1876

Дочь: Безсонова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна

Рождение ребёнка
28.10.1878

Дочь: Безсонова Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Безсонова Анна Алексеева

Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна

Рождение ребёнка
23.10.1884

Сын: Безсонов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Безсонова Феодосья Алексеева

Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Безсонова Настасья Алексеева

Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна

Смерть
Неизвестно

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