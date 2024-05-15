Безсонов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.?.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.?.1845
Бракосочетание
09.02.1875
Рождение ребёнка
23.01.1876
Дочь: Безсонова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна
Рождение ребёнка
28.10.1878
Дочь: Безсонова Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Безсонова Анна Алексеева
Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна
Рождение ребёнка
23.10.1884
Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Безсонова Феодосья Алексеева
Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Безсонова Настасья Алексеева
Мать ребёнка: Безсонова (Гашева) Феодосья Павловна
Смерть
Неизвестно