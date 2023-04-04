Писарева Ефимия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева Ефимия Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1877

Дочь: Марина Никифорова

Отец ребёнка: Писарев Никифор Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Никифор Григорьев

Смерть
Неизвестно
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