Писарева Ефимия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1877
Дочь: Марина Никифорова
Отец ребёнка: Писарев Никифор Григорьев
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно