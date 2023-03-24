ЛЕВИТАС (СТИХИНА) ВАЛЕНТИНА
Место рожденияИрбит Свердловской области
Дата рождения1922
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Стихин ПАВЕЛ
Мать: Стихина МАРГАРИТА
Ирбит Свердловской области
Рождение ребёнка
18.05.1949
Дочь: ИРИНА
Отец ребёнка: Левитас МАТУС ЛЬВОВИЧ
Тольятти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левитас МАТУС ЛЬВОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левитас МАТУС ЛЬВОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014
Тольятти