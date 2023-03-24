ЛЕВИТАС (СТИХИНА) ВАЛЕНТИНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЛЕВИТАС (СТИХИНА) ВАЛЕНТИНА

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Место рождения

Ирбит Свердловской области

Дата рождения

1922

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Стихин ПАВЕЛ

Мать: Стихина МАРГАРИТА

Ирбит Свердловской области
Рождение ребёнка
18.05.1949

Дочь: ИРИНА

Отец ребёнка: Левитас МАТУС ЛЬВОВИЧ

Тольятти
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левитас МАТУС ЛЬВОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левитас МАТУС ЛЬВОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левитас МАТУС ЛЬВОВИЧ

Смерть
2014
Тольятти
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