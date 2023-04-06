Чупина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Водолеева Ольга

Отец ребёнка: Чупин Фёдор

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулякова Анна

Отец ребёнка: Чупин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Фёдор

Смерть
Неизвестно
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