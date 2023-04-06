Чупина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Водолеева Ольга
Отец ребёнка: Чупин Фёдор
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулякова Анна
Отец ребёнка: Чупин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Фёдор
Смерть
Неизвестно