Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти14.02.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1802
Сын: Мартин Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Тит Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Фёдорова
Смерть
14.02.1806