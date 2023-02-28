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Василий Иванов

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

14.02.1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1802

Сын: Мартин Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Тит Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Фёдорова

Смерть
14.02.1806
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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