Korwin-Krasińska (Badeni) Wanda Emilia
Место рождения
Дата рождения29.08.1874
Дата смерти03.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Zagorska Maria Teresa
Отец ребёнка: Korwin-Krasiński Adam
Бракосочетание
09.01.1912
Lwów, Galicja, Austria
Смерть
03.11.1950
Kraków, Miasto Kraków, Małopolskie, Polska