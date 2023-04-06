Korwin-Krasińska (Badeni) Wanda Emilia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Korwin-Krasińska (Badeni) Wanda Emilia

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Место рождения

Львов, Львівська область

Дата рождения

29.08.1874

Дата смерти

03.11.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Zagorska Maria Teresa

Отец ребёнка: Korwin-Krasiński Adam

Бракосочетание
09.01.1912

Муж: Korwin-Krasiński Adam

Lwów, Galicja, Austria
Смерть
03.11.1950
Kraków, Miasto Kraków, Małopolskie, Polska
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