Охорзин Симон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охорзина Домника Симоновна
Мать ребёнка: не указана
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Охорзина Домника Симоновна, дочь мастерового Ижевского завода Симона Охорзина (Ижевский завод, Сарапульский уезд, Вятская губерния).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно