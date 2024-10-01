Охорзин Симон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охорзин Симон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охорзина Домника Симоновна

Мать ребёнка: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Охорзина Домника Симоновна, дочь мастерового Ижевского завода Симона Охорзина (Ижевский завод, Сарапульский уезд, Вятская губерния).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охорзин Филипп Симонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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