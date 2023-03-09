Астахова Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1966
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1966
Отец: Анатолий
Мать: Грушко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1989
Дочь: Жолнерчик Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Жолнерчик Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
25.11.1991
Сын: Жолнерчик Константин Вячеславович
Отец ребёнка: Жолнерчик Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
15.11.1997
Дочь: Жолнерчик Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Жолнерчик Вячеслав Владимирович