Астахова Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова Марина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1966

Отец: Анатолий

Мать: Грушко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1989

Дочь: Жолнерчик Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Жолнерчик Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
25.11.1991

Сын: Жолнерчик Константин Вячеславович

Отец ребёнка: Жолнерчик Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
15.11.1997

Дочь: Жолнерчик Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Жолнерчик Вячеслав Владимирович

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