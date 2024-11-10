Гурочкина Марфа Макаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурочкина Марфа Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гурочкин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурочкин Иван Семенович

Бракосочетание
До 1900

Муж: Гурочкин Иван Семенович

Рождение ребёнка
До 1909

Сын: Гурочкин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Гурочкин Иван Семенович

Глазово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1909

Сын: Гурочкин Юрий (Юлий) Иванович

Отец ребёнка: Гурочкин Иван Семенович

Глазово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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