Гурочкина Марфа Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гурочкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурочкин Иван Семенович
Бракосочетание
До 1900
Рождение ребёнка
До 1909
Сын: Гурочкин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Гурочкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
15.07.1909
Сын: Гурочкин Юрий (Юлий) Иванович
Отец ребёнка: Гурочкин Иван Семенович
Смерть
Неизвестно