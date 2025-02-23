Толстая (Сольская) Марианна Николаевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Сольская) Марианна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1891

умерла Неизвестно

Супруги
Толстой Лёв Львович20.05.1869 г.р.
Дети
Толстой Жан (Иван) Львович09.08.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1921 по 1923

Муж: Толстой Лёв Львович

Рождение ребёнка
09.08.1921

Сын: Толстой Жан (Иван) Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

город Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Третья Французская республика

Смерть
Неизвестно

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