Толстая (Сольская) Марианна Николаевна
женский, родилась 1891
умерла Неизвестно
Супруги
Толстой Лёв Львович20.05.1869 г.р.
Дети
Толстой Жан (Иван) Львович09.08.1921 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1921 по 1923
Муж: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
09.08.1921
Сын: Толстой Жан (Иван) Львович
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
город Биарриц, Нижние Пиренеи, Аквитания, Третья Французская республика
Смерть
Неизвестно