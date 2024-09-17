Хрулева Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулева Марина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 4
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Хрулева) Елена Никитична

Отец ребёнка: Хрулев Никита Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 4
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: (Хрулева) Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Хрулев Никита Михайлович

Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 4
Смерть
После 1834

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