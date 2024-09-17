Хрулева Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 4
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Хрулева) Елена Никитична
Отец ребёнка: Хрулев Никита Михайлович
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 4
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: (Хрулева) Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Хрулев Никита Михайлович
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 4
Смерть
После 1834