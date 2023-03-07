Кузьма Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
После 1810
Сын: Федор Кузьмин
Мать ребёнка: Марья Маркелова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Изот Кузьмин
Мать ребёнка: Марья Маркелова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Маркелова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853