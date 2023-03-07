Кузьма Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьма Кузьмин

Кузьма Кузьмин

avatar

Место рождения

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

После 1810 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: Прасковья Иванова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
После 1810

Сын: Федор Кузьмин

Мать ребёнка: Марья Маркелова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Изот Кузьмин

Мать ребёнка: Марья Маркелова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Маркелова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close