Кабанцов Афанасий Савельевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1876
Рождение ребёнка
22.07.1909
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
22.11.1910
Сын: Кабанцов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
31.01.1916
Сын: Кабанцов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
26.10.1919
Сын: Кабанцов Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно