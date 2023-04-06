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Кабанцов Афанасий Савельевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1876

Отец: Кабанцов Савелий Иванович

Мать: Кабанцова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
22.07.1909

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Кабанцов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
31.01.1916

Сын: Кабанцов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
26.10.1919

Сын: Кабанцов Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Кабанцова Варвара Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанцова Варвара Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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