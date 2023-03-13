Кириллъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кѵпріанъ Кирилловъ
Мать ребёнка: Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кирилловъ Малафей
Мать ребёнка: Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кирилловъ Анофрія
Мать ребёнка: Лукерья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Максимова