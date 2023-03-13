Проломова Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кутукова Татіана
Отец ребёнка: Проломовъ Федоръ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Проломовъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проломовъ Федоръ