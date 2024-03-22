Павленко (Черненко Сивоконь) Параскевия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко (Черненко Сивоконь) Параскевия Емельяновна

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Павленко Давид Афанасьевич

Отец ребёнка: Павленко Афанасий Данилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.01.1780

Дочь: Павленко Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Павленко Афанасий Данилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.09.1782

Дочь: Павленко София Афанасьевна

Отец ребёнка: Павленко Афанасий Данилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Павленко Захарий Афанасьевич

Отец ребёнка: Павленко Афанасий Данилович

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Афанасий Данилович

Смерть
Неизвестно
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