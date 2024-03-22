Павленко (Черненко Сивоконь) Параскевия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1777
Сын: Павленко Давид Афанасьевич
Отец ребёнка: Павленко Афанасий Данилович
Рождение ребёнка
11.01.1780
Дочь: Павленко Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Павленко Афанасий Данилович
Рождение ребёнка
15.09.1782
Дочь: Павленко София Афанасьевна
Отец ребёнка: Павленко Афанасий Данилович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Павленко Захарий Афанасьевич
Отец ребёнка: Павленко Афанасий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно