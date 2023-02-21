Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1739 Ксения 60=1679
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Елена Никитина/Григорьева

Отец ребёнка: Никита

ИВ-1737 Елена Григорьева 21=1716 ИВ-1739 Елена Никитина 27=1712 Так Григорьева или Никитина?
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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