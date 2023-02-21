Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1739 Ксения 60=1679
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Елена Никитина/Григорьева
Отец ребёнка: Никита
ИВ-1737 Елена Григорьева 21=1716 ИВ-1739 Елена Никитина 27=1712 Так Григорьева или Никитина?
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно