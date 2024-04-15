Харченко Роман Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
13.03.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Васильевич Кукса (Кущенко)
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.
Сын: Харченко Василий Романович
Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.
Дочь: Коноваленко Марфа Романовна
Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XY-V?i=567&cc=3511744
Рождение ребёнка
08.08.1876 ст.
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
28.04.1879 ст.
Дочь: Марченко Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
14.08.1882 ст.
Сын: Харченко Андрей Романович
Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
04.09.1885 ст.
Дочь: Будакова Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-P?i=299&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.09.1888 ст.
Дочь: Вера Романовна
Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-S?i=585&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.06.1892 ст.
Сын: Харченко Тимофей Романович
Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно