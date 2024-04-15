Харченко Роман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Роман Петрович

Харченко Роман Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
13.03.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Васильевич Кукса (Кущенко)
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.

Сын: Харченко Василий Романович

Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна

Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.

Дочь: Коноваленко Марфа Романовна

Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XY-V?i=567&cc=3511744
Рождение ребёнка
08.08.1876 ст.

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.04.1879 ст.

Дочь: Марченко Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1882 ст.

Сын: Харченко Андрей Романович

Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.09.1885 ст.

Дочь: Будакова Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-P?i=299&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.09.1888 ст.

Дочь: Вера Романовна

Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-S?i=585&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.06.1892 ст.

Сын: Харченко Тимофей Романович

Мать ребёнка: Харченко Анастасия Мироновна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Анастасия Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close