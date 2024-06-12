Антонов Софрон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Пелагея
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Софронова Анна
Мать ребёнка: Васильева Пелагея
Рождение ребёнка
1853
Сын: Софронов Георгий
Мать ребёнка: Васильева Пелагея
Рождение ребёнка
1859
Сын: Софронов Николай
Мать ребёнка: Васильева Пелагея
Рождение ребёнка
1861
Сын: Софронов Алексей
Мать ребёнка: Васильева Пелагея
Рождение ребёнка
03.12.1864
Сын: Софронов Александр
Мать ребёнка: Васильева Пелагея
Тиликтино, Клин, Московская область
Смерть
После 1874