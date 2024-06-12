Антонов Софрон 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Софрон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Пелагея

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Софронова Анна

Мать ребёнка: Васильева Пелагея

Рождение ребёнка
1853

Сын: Софронов Георгий

Мать ребёнка: Васильева Пелагея

Рождение ребёнка
1859

Сын: Софронов Николай

Мать ребёнка: Васильева Пелагея

Рождение ребёнка
1861

Сын: Софронов Алексей

Мать ребёнка: Васильева Пелагея

Рождение ребёнка
03.12.1864

Сын: Софронов Александр

Мать ребёнка: Васильева Пелагея

Тиликтино, Клин, Московская область
Смерть
После 1874

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