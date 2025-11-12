Орлова-Денисова (Мейендорф) Ольга Феофиловна
женский, родилась 04.01.1878
умерла 1959, Рим
ОтецФон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович04.08.1838 г.р.
МатьФон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна08.06.1857 г.р.
Супруги
Орлов-Денисов Василий (Сила) Петрович22.11.1876 г.р.
Дети
Орлов-Денисов Пётр Васильевич15.10.1900 г.р.
Орлов-Денисов Василий Васильевич1901 г.р.Показать еще 1
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Рождение
04.01.1878
Бракосочетание
26.08.1899
Рождение ребёнка
15.10.1900
Сын: Орлов-Денисов Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Орлов-Денисов Василий (Сила) Петрович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Орлов-Денисов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Орлов-Денисов Василий (Сила) Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1903
Сын: Орлов-Денисов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Орлов-Денисов Василий (Сила) Петрович
Таллин, Эстонская ССР, СССР
Смерть
1959