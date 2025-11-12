Орлова-Денисова (Мейендорф) Ольга Феофиловна 04.01.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Орлова-Денисова (Мейендорф) Ольга Феофиловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.01.1878

умерла 1959, Рим

Отец
Фон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович04.08.1838 г.р.
Мать
Фон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна08.06.1857 г.р.
Супруги
Орлов-Денисов Василий (Сила) Петрович22.11.1876 г.р.
Дети
Орлов-Денисов Пётр Васильевич15.10.1900 г.р.
Орлов-Денисов Василий Васильевич1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1878

Отец: Фон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович

Мать: Фон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна

Бракосочетание
26.08.1899

Муж: Орлов-Денисов Василий (Сила) Петрович

Рождение ребёнка
15.10.1900

Сын: Орлов-Денисов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Орлов-Денисов Василий (Сила) Петрович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Орлов-Денисов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Орлов-Денисов Василий (Сила) Петрович

Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Орлов-Денисов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Орлов-Денисов Василий (Сила) Петрович

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Смерть
1959

похороны: кладбище города Тестаччо, Италия

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