Четверик Мария Терентьевна
Место рожденияПетриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Дата рождения01.07.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
01.07.1909
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Петриковские крестьяне: Василий Дамiановь Дудка и Неонила Григорьева
Смерть
Неизвестно