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Четверик Мария Терентьевна

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Место рождения

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

01.07.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909

Отец: Четверик Терентий Самуилович

Мать: Четверик Анастасия Фоминична

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
01.07.1909
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Петриковские крестьяне: Василий Дамiановь Дудка и Неонила Григорьева
Смерть
Неизвестно
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