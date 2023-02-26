Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

23.03.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Алексей (Филимонов)

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Алексей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Улита Филимонова

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1871

Дочь: Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1872

Сын: Николай Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1875

Дочь: Мавра Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1877

Сын: Макарий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1878

Сын: Фёдор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1880

Дочь: Агафия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1882

Сын: Иоанн Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
23.03.1908
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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