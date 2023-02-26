Мария Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти23.03.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Алексей (Филимонов)
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Рождение ребёнка
1868
Сын: Алексей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Улита Филимонова
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Рождение ребёнка
15.01.1871
Дочь: Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Рождение ребёнка
07.05.1872
Сын: Николай Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Рождение ребёнка
25.04.1875
Дочь: Мавра Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Рождение ребёнка
16.03.1877
Сын: Макарий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Рождение ребёнка
13.05.1878
Сын: Фёдор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Рождение ребёнка
30.01.1880
Дочь: Агафия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Рождение ребёнка
18.06.1882
Сын: Иоанн Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
Смерть
23.03.1908
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище