Домникия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович
Рождение ребёнка
11.09.1807
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович
Рождение ребёнка
24.04.1810
Сын: Марк
Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович
Рождение ребёнка
18.02.1813
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович
Рождение ребёнка
01.01.1817
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович
Рождение ребёнка
09.06.1820
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович
Смерть
Неизвестно