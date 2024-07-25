Домникия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домникия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Витько Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович

Рождение ребёнка
11.09.1807

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович

Рождение ребёнка
24.04.1810

Сын: Марк

Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович

Рождение ребёнка
18.02.1813

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович

Рождение ребёнка
01.01.1817

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович

Рождение ребёнка
09.06.1820

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Витько Гавриил Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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