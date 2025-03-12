Дохтуров Павел Александрович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Дохтуров Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1874

умер 1914

Отец
Дохтуров Александр Павлович08.08.1835 г.р.
Мать
Дохтурова Елена ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дохтурова (Жидько-Андреева) Ольга ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Дохтуров Павел Павлович22.02.1901 г.р.
Дохтурова Вера Павловна09.12.1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Дохтуров Александр Павлович

Мать: Дохтурова Елена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дохтурова (Жидько-Андреева) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1901

Сын: Дохтуров Павел Павлович

Мать ребёнка: Дохтурова (Жидько-Андреева) Ольга Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
09.12.1903

Дочь: Дохтурова Вера Павловна

Мать ребёнка: Дохтурова (Жидько-Андреева) Ольга Ивановна

Смерть
1914

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