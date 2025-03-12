Дохтуров Павел Александрович
мужской, родился 1874
умер 1914
ОтецДохтуров Александр Павлович08.08.1835 г.р.
МатьДохтурова Елена ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дохтурова (Жидько-Андреева) Ольга ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Дохтуров Павел Павлович22.02.1901 г.р.
Дохтурова Вера Павловна09.12.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1901
Мать ребёнка: Дохтурова (Жидько-Андреева) Ольга Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.12.1903
Дочь: Дохтурова Вера Павловна
Мать ребёнка: Дохтурова (Жидько-Андреева) Ольга Ивановна
Смерть
1914