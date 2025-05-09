Pryahin Boris Michaylovich 15.02.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pryahin Boris Michaylovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 15.02.1918, Russia, Samara (Kuybishev)

умер 30.11.1997, Russia, Samara (Kuybishev)

Отец
Pryahin Mihail Petrovich1889 г.р.
Мать
Pryahina (Popova) Anna Ivanovna1893 г.р.
Супруги
Pryahina (Haikina) Anna Semenovna15.09.1918 г.р.
Дети
Pryahin Viktor Borisovich07.01.1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918

Отец: Pryahin Mihail Petrovich

Мать: Pryahina (Popova) Anna Ivanovna

Russia, Samara (Kuybishev)

Место жительства
Неизвестно
Russia, Samara (Kuybishev)

Бракосочетание
?.11.1942

Жена: Pryahina (Haikina) Anna Semenovna

Russia, Samara (Kuybishev)

Рождение ребёнка
15.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pryahina (Haikina) Anna Semenovna

Russia, Samara (Kuybishev)

Рождение ребёнка
07.01.1950

Сын: Pryahin Viktor Borisovich

Мать ребёнка: Pryahina (Haikina) Anna Semenovna

Russia, Samara (Kuybishev), Chapayevsk

Смерть
30.11.1997
Russia, Samara (Kuybishev)

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