Pryahin Boris Michaylovich
мужской, родился 15.02.1918, Russia, Samara (Kuybishev)
умер 30.11.1997, Russia, Samara (Kuybishev)
ОтецPryahin Mihail Petrovich1889 г.р.
МатьPryahina (Popova) Anna Ivanovna1893 г.р.
Супруги
Pryahina (Haikina) Anna Semenovna15.09.1918 г.р.
Дети
Pryahin Viktor Borisovich07.01.1950 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918
Russia, Samara (Kuybishev)
Место жительства
Неизвестно
Russia, Samara (Kuybishev)
Бракосочетание
?.11.1942
Russia, Samara (Kuybishev)
Рождение ребёнка
15.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pryahina (Haikina) Anna Semenovna
Russia, Samara (Kuybishev)
Рождение ребёнка
07.01.1950
Сын: Pryahin Viktor Borisovich
Мать ребёнка: Pryahina (Haikina) Anna Semenovna
Russia, Samara (Kuybishev), Chapayevsk
Смерть
30.11.1997
Russia, Samara (Kuybishev)