Булатова (Корчемихиных) Ирина Михайлова
Место рожденияпоч. Усовской, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Усовской, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Булатов Дементий Кондратьев
Отец ребёнка: Булатов Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Акилина Кондратьева
Отец ребёнка: Булатов Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Матрона Кондратьева
Отец ребёнка: Булатов Кондратий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763