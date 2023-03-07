Булатова (Корчемихиных) Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Корчемихиных) Ирина Михайлова

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Место рождения

поч. Усовской, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Усовской, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Булатов Дементий Кондратьев

Отец ребёнка: Булатов Кондратий Иванов

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Акилина Кондратьева

Отец ребёнка: Булатов Кондратий Иванов

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Матрона Кондратьева

Отец ребёнка: Булатов Кондратий Иванов

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Кондратий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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