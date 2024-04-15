Пирванаева Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирванаева Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирванаева Эсмира Валик кызы

Отец ребёнка: Пирванаев Валик Амруллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирванаев Эдгар Валик оглы

Отец ребёнка: Пирванаев Валик Амруллаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирванаев Валик Амруллаевич

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